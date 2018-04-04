Иран заявил о разгроме «Исламского государства» 

Президент Ирана Хасан Роухани по итогам трехстороннего саммита России, Ирана и Турции заявил о разгроме «Исламского государства»: такой силы на Ближнем Востоке больше нет. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Остатки есть, но уже не сила, не большая сила», — сказал Роухани.
Министр обороны Исламской Республики Амир Хатами, выступая на саммите, подчеркнул, что поражение террористов означает крах региональной политики США.
Стоит отметить, что президент Ирана в ноябре 2017 года уже сообщал о полной победе над «Исламским государством» в Сирии и Ираке.
«Исламское государство» — террористическая организация, деятельность которой в России официально запрещена.