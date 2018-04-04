Ещё
Иран заявил о разгроме «Исламского государства»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня

Иран заявил о разгроме «Исламского государства» 

BFM.RU 51 минуту назад
Президент Ирана Хасан Роухани по итогам трехстороннего саммита России, Ирана и Турции заявил о разгроме «Исламского государства»: такой силы на Ближнем Востоке больше нет. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Остатки есть, но уже не сила, не большая сила», — сказал Роухани.
Министр обороны Исламской Республики Амир Хатами, выступая на саммите, подчеркнул, что поражение террористов означает крах региональной политики США.
Стоит отметить, что президент Ирана в ноябре 2017 года уже сообщал о полной победе над «Исламским государством» в Сирии и Ираке.
«Исламское государство» — террористическая организация, деятельность которой в России официально запрещена.
BFM.RU: последние новости
ФСБ: ИГ и «Аль-Каида» могут объединиться В Сирии при содействии российских военных освобождены восемь заложников Армия Сирии разблокировала главную автомагистраль Дамаска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия созвала Совбез ООН260
Трамп потребовал платы за Сирию115
У России нашелся неожиданный защитник24
В США нашли способ уничтожить супероружие России132
В Финляндии мужчина родил ребенка81
Видео
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
00:35
У России нашелся неожиданный защитник
Политика
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
03:50
Резник назвал причины ссоры с Пугачевой
Шоу-бизнес Другое
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение