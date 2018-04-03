Ещё
Эксперт: Россия реализует в Турции новый подход к энергопроектам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт: Россия реализует в Турции новый подход к энергопроектам 

Вечерняя Москва 3 апреля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Данный проект принесет выгоду и России, и Турции.
Российская государственная корпорация «Росатом» получила лицензию на строительство новой атомной электростанции «Аккую» в Турции. Документ был выдан турецким агентством по атомной энергетике после того как специалисты тщательно изучили проект, передает Newinform.
Строительство первого блока АЭС должно начаться на этой неделе. В торжественной закладке фундамента АЭС примут участие президент России Владимир Путин и глава Турции Рэджеп Эрдоган.
Директор Центр изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин отметил, что проект важен для обеих сторон: Турция удовлетворит растущие потребности на электроэнергию, Россия сможет реализовать новый подход к энергопроектам.
— Особенность «Аккую» — в принципиально новом подходе к реализации. Если раньше ответственность застройщика лежала именно на постройке объекта, то данная АЭС строится по принципу «строй-владей-эксплуатируй» — «Росатом» отдает заказчику не станцию, а ее продукты, электроэнергию, — пояснил эксперт в интервью ФБА «Экономика сегодня».
Вечерняя Москва: последние новости
Склады с боеприпасами были обнаружены на территории освобожденных поселков Восточной Гуты Гуманитарная операция в Восточной Гуте завершится в течение нескольких дней Более 100 боевиков покинули территорию Восточной Гуты за прошедшие сутки
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня12
У России нашелся неожиданный защитник42
Россия созвала Совбез ООН433
Трамп потребовал платы за Сирию121
В США нашли способ уничтожить супероружие России159
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
00:35
У России нашелся неожиданный защитник
Политика
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
03:50
Резник назвал причины ссоры с Пугачевой
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение