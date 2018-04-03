Эксперт: Россия реализует в Турции новый подход к энергопроектам 

Российская государственная корпорация «Росатом» получила лицензию на строительство новой атомной электростанции «Аккую» в Турции. Документ был выдан турецким агентством по атомной энергетике после того как специалисты тщательно изучили проект, передает Newinform.
Строительство первого блока АЭС должно начаться на этой неделе. В торжественной закладке фундамента АЭС примут участие президент России Владимир Путин и глава Турции Рэджеп Эрдоган.
Директор Центр изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин отметил, что проект важен для обеих сторон: Турция удовлетворит растущие потребности на электроэнергию, Россия сможет реализовать новый подход к энергопроектам.
— Особенность «Аккую» — в принципиально новом подходе к реализации. Если раньше ответственность застройщика лежала именно на постройке объекта, то данная АЭС строится по принципу «строй-владей-эксплуатируй» — «Росатом» отдает заказчику не станцию, а ее продукты, электроэнергию, — пояснил эксперт в интервью ФБА «Экономика сегодня».