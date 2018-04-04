В Восточной Гуте продолжается эвакуация боевиков, сообщают СМИ

В сирийской Восточной Гуте продолжается эвакуация радикалов: новую группу бандформирований вывозит из региона около 40 автобусов, передаёт Федеральное агентство новостей

Исламистов, а также их семьи перевозят из населённого пункта Дума в город Джараблус. Организованный вывоз экстремистов проходит вот уже два дня — согласно плану, бандформирования эвакуируют на север мухафазы Алеппо.

Параллельно в Думе идёт операция по освобождению из заключения мирных жителей — пятеро гражданских уже были выпущены на свободу.