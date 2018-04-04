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В Восточной Гуте продолжается эвакуация боевиков, сообщают СМИ
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В Восточной Гуте продолжается эвакуация боевиков, сообщают СМИ 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В сирийской Восточной Гуте продолжается эвакуация радикалов: новую группу бандформирований вывозит из региона около 40 автобусов, передаёт Федеральное агентство новостей.
Исламистов, а также их семьи перевозят из населённого пункта Дума в город Джараблус. Организованный вывоз экстремистов проходит вот уже два дня — согласно плану, бандформирования эвакуируют на север мухафазы Алеппо.
Параллельно в Думе идёт операция по освобождению из заключения мирных жителей — пятеро гражданских уже были выпущены на свободу.
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