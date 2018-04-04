Еще одно турецкое предприятие сможет поставлять томаты в Россию 

Россельхознадзор разрешил поставки томатов с еще одного турецкого предприятия — Bostan gida, разрешение начало действовать со среды, передает Газета.ru.
«С 4 апреля 2018 года в рамках очередного этапа под гарантии министерства продовольствия и животноводства Турецкой Республики (Россельхознадзор — ред.) разрешает ввоз на территорию Российской Федерации томатов происхождением Турецкая Республика, произведенных предприятием Bostan gida, ранее проинспектированным службой в декабре 2017 года», — сообщается на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что Россия может расширить список поставщиков томатов из Турции.