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Еще одно турецкое предприятие сможет поставлять томаты в Россию
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Еще одно турецкое предприятие сможет поставлять томаты в Россию 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Россельхознадзор разрешил поставки томатов с еще одного турецкого предприятия — Bostan gida, разрешение начало действовать со среды, передает Газета.ru.
«С 4 апреля 2018 года в рамках очередного этапа под гарантии министерства продовольствия и животноводства Турецкой Республики (Россельхознадзор — ред.) разрешает ввоз на территорию Российской Федерации томатов происхождением Турецкая Республика, произведенных предприятием Bostan gida, ранее проинспектированным службой в декабре 2017 года», — сообщается на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что Россия может расширить список поставщиков томатов из Турции.
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