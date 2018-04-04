Военная миссия США по уничтожению ИГ* в Сирии подошла к завершению

"Военная миссия по уничтожению ИГ в Сирии подходит к скорому завершению, ИГ почти полностью разгромлено. США и наши партнеры остаются привержены задаче искоренения незначительного присутствия ИГ в Сирии… Мы продолжим консультации с нашими союзниками и друзьями о наших дальнейших планах", — говорится в документе.

Белый дом выражает надежду на то, что страны региона и за его пределами, а также ООН будут работать вместе для установления мира и недопущения вторичного подъема ИГ.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>