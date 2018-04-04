Террористы потеряли возможность обстреливать Дамаск из Восточной Гуты

«Впервые с 2012 года правительственные силы зашли в Джобар, Харасту. Полностью ликвидирована возможность обстрела Дамаска», — цитирует РИА «Новости» Кураленко.

Он напомнил, что с 27 февраля проводится «беспрецедентная гуманитарная операция» по выводу мирных жителей из пригорода Дамаска, Восточной Гуты.