РФ, Турция и Иран помогут в нормализации ситуации в Сирии, считает депутат

Вторая трехсторонняя встреча президентов РФ, Турции и Ирана по Сирии прошла в среду в Анкаре. Первый подобный саммит прошел в Сочи 22 ноября 2017 года. По итогам переговоров в Сочи было подписано совместное заявление лидеров трех государств.

"Поступательная нормализация ситуации в Сирии, сохранение территориальной целостности страны, снижение террористической угрозы, возвращение беженцев в свои дома и улучшение гуманитарной обстановки в регионе — это в первую очередь результат эффективного сотрудничества Москвы, Анкары, Тегерана Дамаска ", — цитирует депутата его пресс-служба.

Парламентарий отметил, что решения трехсторонней встречи лидеров стран усилят возможности для продолжения внутрисирийского диалога, который способствует подготовке новой конституции и выборам, которые пройдут на ее основе.

"Принятые в ходе сегодняшней встречи решения глав России, Ирана и Турции, безусловно, укрепят почву для продолжения внутрисирийского диалога, направленного на формирование общественного консенсуса, подготовку новой конституции страны и выборов, которые состоятся на её основе", — отметил Железняк.

Политик добавил, что взаимодействие России по вопросам сирийского урегулирования развивается на межпарламентском и межпартийном уровне со странами-гарантами.

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