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Макрон и Трамп договорились продолжать борьбу с ИГ* до конца
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Макрон и Трамп договорились продолжать борьбу с ИГ* до конца 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 4 апр — РИА Новости, Людмила Орищенко. Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп договорились до конца продолжать борьбу с "Исламским государством"* в рамках международной коалиции, говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Как отмечается в документе, Макрон и Трамп в ходе телефонного разговора обсудили совместные усилия по борьбе с «Исламским государством»* в Ираке и Сирии.
"Франция и США условились продолжать свои действия в рамках международной коалиции, чтобы бороться до конца с террористической организацией, которая представляет угрозу стабильности в регионе, а также нашим интересам безопасности", — говорится в коммюнике.
Кроме того, в ходе разговора была затронута тема визита Макрона в Вашингтон, который должен состояться 23-25 апреля.
*Террористическая организация, запрещенная в РФ
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