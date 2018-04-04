Макрон и Трамп договорились продолжать борьбу с ИГ* до конца

Сирии. Как отмечается в документе, Макрон и Трамп в ходе телефонного разговора обсудили совместные усилия по борьбе с «Исламским государством»* в Ираке

"Франция и США условились продолжать свои действия в рамках международной коалиции, чтобы бороться до конца с террористической организацией, которая представляет угрозу стабильности в регионе, а также нашим интересам безопасности", — говорится в коммюнике.

Кроме того, в ходе разговора была затронута тема визита Макрона в Вашингтон, который должен состояться 23-25 апреля.