В конфликтах на Ближнем Востоке в последние годы погибли 1,5 млн человек

"По оценкам ряда экспертов, в результате спровоцированных конфликтов погибли около 1,5 миллиона человек, а свыше 15 миллионов стали беженцами. В условиях ослабления и разрушения государственности в ряде арабских государств активизировались экстремистские группировки", — сказал Трушин на VII Московской конференции по международной безопасности.