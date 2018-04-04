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В конфликтах на Ближнем Востоке в последние годы погибли 1,5 млн человек
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В конфликтах на Ближнем Востоке в последние годы погибли 1,5 млн человек 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Около 1,5 миллиона человек погибли на Ближнем Востоке в последние годы в результате военных конфликтов, заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Василий Трушин.
"По оценкам ряда экспертов, в результате спровоцированных конфликтов погибли около 1,5 миллиона человек, а свыше 15 миллионов стали беженцами. В условиях ослабления и разрушения государственности в ряде арабских государств активизировались экстремистские группировки", — сказал Трушин на VII Московской конференции по международной безопасности.
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