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В Турции перестраховались, чтобы не повторить казус с Путиным и стулом Эрдогана
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В Турции перестраховались, чтобы не повторить казус с Путиным и стулом Эрдогана 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
После встречи лидеров России, Ирана и Турции в Анкаре стулья политиков придержали, чтобы исключить повторного инцидента, когда Владимир Путин уронил стул Реджепа Тайипа Эрдогана.
Двухдневный визит в Анкару стал первой зарубежной поездкой президента Владимира Путина после победы на выборах.
После трехсторонней встречи главам России, Ирана и Турции люди в штатском помогли отодвинуть стулья, и сразу их убрали, видимо, чтобы не повторился инцидент с упавшим стулом. Видео было опубликовано в telegtam-канале Life Shot.
Напомним, в ноябре 2017 года после того, как Владимир Путин, Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани завершили совместное выступление для прессы в Сочи, Путин уронил стул президента Турции.
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