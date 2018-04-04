В Иране отметили, что С-300 играют важную роль в безопасности страны

С учетом тех угроз, которые есть, Иран обращает особое внимание на вопросы ПВО, отметил Амир Хатами. Поэтому была использована производственная мощь России , сказал министр обороны.

"С-300 является очень мощной системой и играет очень важную роль в безопасности страны. К тому же, после Исламской революции мы идем по пути самообеспечения. В вопросе ПВО мы тоже идем по этому пути и разрабатываем свои системы для использования на разных высотах", — заявил министр обороны в интервью телеканалу «Россия-24».

Министр подчеркнул, что Иран и Россия развивают сотрудничество в различных направлениях обороны и военной отрасли.

РФ в 2016 году поставила Ирану по ранее заключенному контракту оборонительную зенитную ракетную систему С-300.

Российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 в ходе тестирования в Иране в марте 2017 года, как отмечали иранские военные, «стер в пух и прах» баллистическую ракету условного противника.