Лидеры России, Турции и Ирана договорились усилить помощь сирийцам

Саммит прошел в закрытом режиме. «Мы достигли важных договоренностей», — заявил журналистам Владимир Путин . В совместном заявлении подчеркнута твердая приверженность содействовать укреплению сувернитета, независимости и территориальной целостности Сирии . «Такая принципиальная позиция особенно значима сегодня на фоне нарастающих попыток усугубить межэтнические и межконфессиональные противоречия в сирийском обществе, тем самым раздробить страну на части, сохранив конфликтный потенциал в ближневосточном регионе на многие годы вперед», — добавил он.

Альтернативы Конгрессу нацдиалога по Сирии нет, заявил российский лидер и отметил, что астанинский процесс не раз доказал свою эффективность и будет продолжен. «Разгромлены основные силы ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация — прим. „РГ“)», — констатировал он.

Лидеры обсудили шаги по скорейшей реализации решений сочинского форума, прежде всего формирование конституционного комитета . Важное место заняла гуманитарная проблематика: констатировали недопустимость политизации этой темы. Путин рассказал о том, что делает Россия на этом направлении — например, о спасении тысяч мирных жителей в Восточной Гуте. «Россия, Иран Турция будут плотнее координировать шаги по решению гуманитарных проблем в Сирии», — заверил президент. «Также договорились о консолидации усилий по постконфликтному восстановлению Сирии», — рассказал он.

"Мы призываем все страны активнее принимать участие не на словах, а на деле, все говорят о необходимости включиться в гуманитарную помощь… Но никто практически ничего не делает, кроме Ирана, Турции и России. Мы видим небольшие поставки по линии ООН , но этого совершенно недостаточно", — заявил Путин. Он отметил и проблему с беженцами — причем не только сирийскими, но и украинскими — в России. «Нужно решать конфликты, тогда и не будет беженцев», — пояснил президент.

"Общая стратегическая цель — окончательный разгром террористов, которые не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию на земле, пытаются сорвать усилия по продвижению мирного процесса — в ход идут любые средства", — заявил российский лидер. «Нами получены, например, неопровержимые доказательства подготовки боевиками провокаций с использованием отравляющих веществ», — сообщил он и рассказал, что лидеры условились усилить трехстороннюю координацию по всем аспектам антитеррора, а также обмен информацией.

"Турция выполняет свои обязательства в плане зон деэскалации", — заявил журналистам Реджеп Тайип Эрдоган . «Обеспечение территориториальной целостности Сирии зависит от того, одинаково ли мы будем относиться к террористическим организациям», — сказал он. Также турецкий лидер подчеркнул вклад его страны в борьбу с ИГИЛ и обещал продолжить борьбу с терроризмом в Сирии, добавив, что при этом стараются «минимизировать любые потери гражданских лиц». Он призвал обеспечить территориальную целостность Сирии и остановить кровопролитие. «Впереди нас ждет очень трудная дорога… Но мы не можем оставить этот регион каким-то нескольким террористическим организациям», — сказал Эрдоган. Страны-гаранты не должны «поддаваться провокациям и ловушкам», — заключил он. Турецкий лидер также предложил вместе строить жилье в безопасных зонах и организовать мобильные госпитали для раненых.

Хасан Рухани отметил, что некоторые западные страны финансируют и вооружают террористов в Сирии, а США , по его словам, хотели использовать группировки в регионе. Американская администрация " сегодня говорит одно, завтра другое", — также заметил он. «Сегодня такой силы, как ИГИЛ, не существует, только остатки», — заявил иранский лидер. «И надежда сирийского народа больше, чем вчера, на то, что установится мир в их стране», — сказал он. Военного решения сирийского кризиса нет: этот путь должен быть только политическим, убежден Рухани.

Следующий саммит президенты решили провести в Иране.