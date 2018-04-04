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Россия и Мозамбик подписали соглашение об упрощенном заходе военных ВМФ
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Россия и Мозамбик подписали соглашение об упрощенном заходе военных ВМФ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Межправительственное соглашение об упрощённом порядке заходов российских военных кораблей в порты Мозамбика и меморандум о сотрудничестве в военно-морской области между министерствами обороны двух стран подписаны в Москве в среду.
Документы подписаны в ходе переговоров министра обороны РФ Сергея Шойгу с главой военного ведомства Мозамбика генерал-майором Атаназиу Салвадором Мтумуке.
"Рассчитываем, — сказал Шойгу, — что подписание сегодня межправительственного Соглашения об упрощённом порядке заходов российских военных кораблей в порты Мозамбика, а также Меморандума о сотрудничестве в военно-морской области между нашими министерствами обороны придаст дополнительный импульс развитию военного взаимодействия".
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