Россия и Мозамбик подписали соглашение об упрощенном заходе военных ВМФ

Документы подписаны в ходе переговоров министра обороны РФ Сергея Шойгу с главой военного ведомства Мозамбика генерал-майором Атаназиу Салвадором Мтумуке.

"Рассчитываем, — сказал Шойгу, — что подписание сегодня межправительственного Соглашения об упрощённом порядке заходов российских военных кораблей в порты Мозамбика, а также Меморандума о сотрудничестве в военно-морской области между нашими министерствами обороны придаст дополнительный импульс развитию военного взаимодействия".