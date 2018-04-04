Даты новых межсирийских переговоров в Женеве пока не определены 

АНКАРА, 4 апр — РИА Новости. Даты проведения нового раунда межсирийских переговоров в Женеве пока не определены, они связаны с созданием конституционной комиссии, считает спецпосланник президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"По Женеве — работаем над этим вопросом, нет, пока даты нет. Во-первых, это решать (спецпредставителю ООН по Сирии) Стеффану де Мистуре, естественно. До тех пор пока, наверное, он уже окончательно не сформирует этот вот механизм, не образует формирование конституционной комиссии — я думаю, что, скорее всего, вряд ли он будет готов к проведению каких-то межсирийских переговоров", — сказал Лаврентьев.
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