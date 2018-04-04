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Роухани убежден, что у сирийского конфликта нет военного решения
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Роухани убежден, что у сирийского конфликта нет военного решения 

ТАСС 16 минут назад
АНКАРА, 4 апреля. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани убежден, что у сирийского конфликта нет военного решения. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита РФ — Турция — Иран, завершившегося в среду в Анкаре.
"С точки зрения Исламской Республики, сирийский конфликт не имеет никакого военного решения, — сказал он. — Этот кризис нужно решить только политическим путем. Мы все должны помогать, чтобы война в Сирии закончилась, мы должны продолжать мирный процесс и сделать все, чтобы беженцы смогли вернуться в свои дома".
"Территориальная целостность САР, ее суверенитет, единство и независимость этой страны является самым главным принципом, и это все должны уважать, и это то, что хочет сирийский народ", — подчеркнул президент Исламской Республики.
По его словам, «гуманитарная ситуация в Сирии ужасная, поэтому мы должны помочь в том, чтобы ее народ хотя бы немного чувствовал себя в безопасности». На встрече в турецкой столице, отметил Роухани, президенты «открыто обсуждали важные вопросы, говорили о будущем Сирии».
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