Роухани убежден, что у сирийского конфликта нет военного решения

"С точки зрения Исламской Республики, сирийский конфликт не имеет никакого военного решения, — сказал он. — Этот кризис нужно решить только политическим путем. Мы все должны помогать, чтобы война в Сирии закончилась, мы должны продолжать мирный процесс и сделать все, чтобы беженцы смогли вернуться в свои дома".

"Территориальная целостность САР, ее суверенитет, единство и независимость этой страны является самым главным принципом, и это все должны уважать, и это то, что хочет сирийский народ", — подчеркнул президент Исламской Республики.

По его словам, «гуманитарная ситуация в Сирии ужасная, поэтому мы должны помочь в том, чтобы ее народ хотя бы немного чувствовал себя в безопасности». На встрече в турецкой столице, отметил Роухани, президенты «открыто обсуждали важные вопросы, говорили о будущем Сирии».