Путин назвал приоритетную тему переговоров по Сирии в Астане

"Приоритетное внимание в рамках Астанинского процесса имеем в виду и впредь уделять задачам политического урегулирования сирийского кризиса, а именно — продвижению инклюзивного межсирийского диалога в соответствии с резолюцией 2254 Совета безопасности Организации объединенных наций ", — сказал он.

По словам Путина, стороны придают ключевое значение итогам Конгресса сирийского национального диалога. «Ключевое значение в этой связи придаем итогам Конгресса сирийского национального диалога, альтернативы которому, подчеркну, на сегодняшний день просто не существует», — отметил российский лидер.

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