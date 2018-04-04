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Путин назвал приоритетную тему переговоров по Сирии в Астане
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Путин назвал приоритетную тему переговоров по Сирии в Астане 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
АНКАРА, 4 апр — РИА Новости. Приоритет на переговорах в Астане по Сирии будет отдаваться политическому урегулированию, ключевое значение имеет Конгресс сирийского национального диалога, альтернативы которому для разрешения ситуации в САР нет, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с турецким и иранским коллегами Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани.
"Приоритетное внимание в рамках Астанинского процесса имеем в виду и впредь уделять задачам политического урегулирования сирийского кризиса, а именно — продвижению инклюзивного межсирийского диалога в соответствии с резолюцией 2254 Совета безопасности Организации объединенных наций", — сказал он.
По словам Путина, стороны придают ключевое значение итогам Конгресса сирийского национального диалога. «Ключевое значение в этой связи придаем итогам Конгресса сирийского национального диалога, альтернативы которому, подчеркну, на сегодняшний день просто не существует», — отметил российский лидер.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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