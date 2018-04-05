Российские военные в Сирии договорились об освобождении заложников

Российские военные в Сирии договорились об освобождении пятерых заложников, которых боевики держали в плену в Восточной Гуте. Сопротивление экстремистов фактически сломлено. Оставшиеся бандформирования по гуманитарным коридорам покидают пригород Дамаска , передает "ТВ Центр"

В освобождённых населённых пунктах работают сапёры. Проверяют всё. Обочины дорог, подземные тоннели. С особой тщательностью — жилые дома. Боевики устраивали в них подпольные лаборатории для изготовления взрывчатки. Хранили боеприпасы.

При зачистке находят целые склады с оружием — в основном западного производства. После того, как специалисты обследуют территории, туда разрешают вернуться мирному населению. Над городами торжественно поднимают национальные флаги. А жители при поддержке наших военных начинают восстанавливать разрушенную инфраструктуру.