Ещё
Россия, Иран и Турция договорились восстанавливать Сирии после конфликта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия, Иран и Турция договорились восстанавливать Сирии после конфликта 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Россия, Иран и Турция договорились о консолидации усилий по восстановлению Сирии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление российского президента Владимира Путина.
"Мы договорились о консолидации усилий по постконфликтному восстановлению в Сирии. Речь прежде всего идет о сооружении социальных и инфраструктурных объектов", — сказал он.
По словам Путина, российские компании уже начали принимать активное участие в этой работе. В регионах, где еще недавно орудовали боевики, реализуется ряд проектов. Путин призвал все страны вкладываться в восстановление Сирии.
"Кроме политического урегулирования необходимо, чтобы люди могли жить в нормальных условиях, и без капитальных крупных вложений со стороны, в том числе, ничего не удастся сделать. Мы призываем все страны мира активнее принимать участие не на словах, а на деле", — сказал российский президент.
Путин подчеркнул приверженность России, Ирана и Турции сохранению территориальной целостности Сирии. По его словам, это принципиальная позиция, и она особенно актуальна в настоящее время, когда нарастают попытки усугубить межэтнические и межконфессиональные противоречия в сирийском обществе. Путин обсудил с президентами Ирана и Турции вопрос формирования под эгидой ООН конституционного комитета по Сирии.
"Обсудили с иранскими и турецкими коллегами шаги по скорейшей реализации решений Сочинского форума. Прежде всего, формирования в Женеве под эгидой ООН конституционного комитета, в рамках которого сирийцам предстоит самостоятельно определить основные параметры государственного устройства обновленной Сирии", — рассказал он.
ТВ Центр: последние новости
Путин заявил об отсутствии помех в развитии отношений с Турцией Боевики покинут Восточную Гуту до конца субботы Де Мистура прилетит в Москву и встретится с Лавровым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»248
Украина будет задерживать все крымские суда515
Сестры с электродами в мозге покончили с собой37
С Самойловой приключилось ЧП в Европе32
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста28
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение