Россия, Иран и Турция договорились восстанавливать Сирии после конфликта

Россия, Иран и Турция договорились о консолидации усилий по восстановлению Сирии . Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление российского президента Владимира Путина.

"Мы договорились о консолидации усилий по постконфликтному восстановлению в Сирии. Речь прежде всего идет о сооружении социальных и инфраструктурных объектов", — сказал он.

По словам Путина, российские компании уже начали принимать активное участие в этой работе. В регионах, где еще недавно орудовали боевики, реализуется ряд проектов. Путин призвал все страны вкладываться в восстановление Сирии.

"Кроме политического урегулирования необходимо, чтобы люди могли жить в нормальных условиях, и без капитальных крупных вложений со стороны, в том числе, ничего не удастся сделать. Мы призываем все страны мира активнее принимать участие не на словах, а на деле", — сказал российский президент.

Путин подчеркнул приверженность России, Ирана и Турции сохранению территориальной целостности Сирии. По его словам, это принципиальная позиция, и она особенно актуальна в настоящее время, когда нарастают попытки усугубить межэтнические и межконфессиональные противоречия в сирийском обществе. Путин обсудил с президентами Ирана и Турции вопрос формирования под эгидой ООН конституционного комитета по Сирии.

"Обсудили с иранскими и турецкими коллегами шаги по скорейшей реализации решений Сочинского форума. Прежде всего, формирования в Женеве под эгидой ООН конституционного комитета, в рамках которого сирийцам предстоит самостоятельно определить основные параметры государственного устройства обновленной Сирии", — рассказал он.