Ещё
Турция решила купить у Украины опробованную в Донбассе систему защиты танков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

Турция решила купить у Украины опробованную в Донбассе систему защиты танков 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
В феврале 2018 года Турция договорилась о покупке украинского комплекса активной защиты «Заслон-Л» для более чем 100 своих танков, который якобы хорошо зарекомендовал себя в Донбассе.
Речь идет об украинском комплексе активной защиты бронетехники, разработанной на основе советской программы 1980-х годов «Барьер». Сделка была в спешном порядке организована после массовой потери турецких танков на северо-западе Сирии, которые попадали под удары ПТУР, сообщает Strategy Page.
Утверждается, что «Заслон» применяется Украиной с 2010 года, а также использовался на бронетехнике в боях против донбасского ополчения. Именно этот боевой опыт якобы убедил турков приобрести комплекс активной защиты.
Также портал сообщает, что турки не смогли получить аналогичную защиту у двух других крупных производителей — Израиля и России.
В октябре стало известно, что Турция и Украина реализуют проекты по модернизации танков, разработке авиационных и электронных систем. Оборонная промышленность — один из основных факторов, влияющих на рост товарооборота между Турцией и Украиной, сообщали представители турецкого ВПК.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Сирия уличила США в желании контролировать нефтяные месторождения Патрушев рассказал о претензиях некоторых стран быть судьями Боевики согласились покинуть Думу в Гуте вместе с семьями
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда507
Сестры с электродами в мозге покончили с собой31
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»70
Британия удалила «обвинительный твит» по делу Скрипаля28
Предложение РФ по «делу Скрипаля» поддержали 14 стран39
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение