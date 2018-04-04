Турция решила купить у Украины опробованную в Донбассе систему защиты танков

В феврале 2018 года Турция договорилась о покупке украинского комплекса активной защиты «Заслон-Л» для более чем 100 своих танков, который якобы хорошо зарекомендовал себя в Донбассе.

Речь идет об украинском комплексе активной защиты бронетехники, разработанной на основе советской программы 1980-х годов «Барьер». Сделка была в спешном порядке организована после массовой потери турецких танков на северо-западе Сирии , которые попадали под удары ПТУР, сообщает Strategy Page.

Утверждается, что «Заслон» применяется Украиной с 2010 года, а также использовался на бронетехнике в боях против донбасского ополчения. Именно этот боевой опыт якобы убедил турков приобрести комплекс активной защиты.

России. Также портал сообщает, что турки не смогли получить аналогичную защиту у двух других крупных производителей — Израиля

В октябре стало известно, что Турция и Украина реализуют проекты по модернизации танков, разработке авиационных и электронных систем. Оборонная промышленность — один из основных факторов, влияющих на рост товарооборота между Турцией и Украиной, сообщали представители турецкого ВПК.