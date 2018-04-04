Ещё
Военного решения конфликта в Сирии нет, заявил Роухани
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военного решения конфликта в Сирии нет, заявил Роухани 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
АНКАРА, 4 апр — РИА Новости. Военного решения конфликта в Сирии нет, возможен только политический путь, сказал президент Ирана Хасан Роухани.
"С точки зрения Исламской Республики Иран, сирийский вопрос не имеет никакого военного решения, мы должны решить сирийский кризис только политическим путем. Мы все должны помогать, чтобы война в Сирии закончилась, мы должны продолжать мирный процесс, сделать так, чтобы беженцы смогли вернуться в свои дома", — сказал Роухани журналистам по итогам трехстороннего саммита РФ-Иран-Турция.
Он назвал гуманитарную ситуацию в Сирии ужасной и сказал, что народу Сирии необходима помощь в этом вопросе.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Россия, Турция и Иран договорились помогать народу Сирии Поражение ИГ* означает крах региональной политики США, заявили в Иране Россия, Иран и Турция призвали ООН увеличить гуманитарную помощь Сирии
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда498
Сестры с электродами в мозге покончили с собой30
Предложение РФ по «делу Скрипаля» поддержали 14 стран38
Британия удалила «обвинительный твит» по делу Скрипаля28
Япония заявила протест России146
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение