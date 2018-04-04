Военного решения конфликта в Сирии нет, заявил Роухани

"С точки зрения Исламской Республики Иран, сирийский вопрос не имеет никакого военного решения, мы должны решить сирийский кризис только политическим путем. Мы все должны помогать, чтобы война в Сирии закончилась, мы должны продолжать мирный процесс, сделать так, чтобы беженцы смогли вернуться в свои дома", — сказал Роухани журналистам по итогам трехстороннего саммита РФ-Иран-Турция.

Он назвал гуманитарную ситуацию в Сирии ужасной и сказал, что народу Сирии необходима помощь в этом вопросе.

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