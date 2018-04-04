Все должны уважать сирийскую независимость, заявил Роухани 

АНКАРА, 4 апр — РИА Новости. Все должны уважать независимость Сирии, другие страны не могут решать будущее арабской республики, сирийский народ должен голосовать за свою судьбу на демократических выборах, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Территориальная целостность Сирийской республики, суверенитет Сирийской республики, единство этой страны, независимость Сирии, как главный принцип, все должны уважать эти принципы. Это то, чего хочет сирийский народ", — сказал Роухани.
Он подчеркнул, что ни одна страна не вправе принимать решение по будущему Сирии. «Судьба Сирии только в руках сирийского народа. Именно сирийский народ в конце должен выбрать конституцию, они должны голосовать за свою судьбу на демократических выборах», — добавил Роухани.
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