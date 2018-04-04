Все должны уважать сирийскую независимость, заявил Роухани

"Территориальная целостность Сирийской республики, суверенитет Сирийской республики, единство этой страны, независимость Сирии, как главный принцип, все должны уважать эти принципы. Это то, чего хочет сирийский народ", — сказал Роухани.

Он подчеркнул, что ни одна страна не вправе принимать решение по будущему Сирии. «Судьба Сирии только в руках сирийского народа. Именно сирийский народ в конце должен выбрать конституцию, они должны голосовать за свою судьбу на демократических выборах», — добавил Роухани.

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