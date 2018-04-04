Исполком СНГ: рост террористической угрозы делает безопасность приоритетом для Содружества

"Несмотря на имеющиеся позитивные результаты по противодействию ИГ, опасность, исходящая от этой организации, не уменьшается. В настоящее время происходит смещение террористической активности из Сирии и Ирака к южным границам СНГ, — отметил Лебедев. — Туда возвращаются террористы, отмечается рост радикализации отдельных групп населения, особенно молодежи. В этих условиях укрепление стабильности и безопасности является неизменным приоритетом Содружества".

В целом, по его словам, «росту терроризма и расширению его географии способствуют опасные тенденции последних лет и совмещение таких угроз, как международный экстремизм, нелегальный оборот наркотиков, контрабанда оружия, транснациональная организованная преступность, нелегальная миграция и торговля людьми».