Ещё
Путин рассказал, что террористы готовили в Сирии провокации с химоружием
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин рассказал, что террористы готовили в Сирии провокации с химоружием 

РИА Новости 4 апреля 2018
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПУТИН: У РОССИИ ЕСТЬ НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПОПЫТОК ТЕРРОРИСТОВ ПРОВЕСТИ ПРОВОКАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИРИИ
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
В Восточную Гуту вернулись более 50 тысяч мирных жителей ВВС Турции уничтожили 14 членов РПК на севере Ирака Военные РФ помогли доставить гумпомощь ООН в сирийскую провинцию Дераа
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов150
На Украине угрожают взорвать Крымский мост460
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах44
Малышева оправдалась за скандал с собаками639
В РФ нашли секретную программу «Новичок»107
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение