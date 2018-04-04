МИД: Заявление США о помощи РФ талибам «безосновательны и бездоказательны» 

МИД России назвал «бездоказательными и безосновательными» заявление Вашингтона о помощи, которую Москва якобы оказывает талибам (деятельность организации запрещена в РФ) в Афганистане. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в среду на еженедельном брифинге для журналистов указала, что такие домыслы звучат от официальных лиц США, а также продвигаются ими в СМИ. В частности, речь шла о недавних словах командующего американским контингентом в Афганистане генерала Джона Николсона.
"В некоторых средствах массовой информации продолжают циркулировать абсолютно бездоказательные и безосновательные рассуждения представителей США о якобы оказываемой Россией военной помощи движению талибов", — отметила она, добавив, что американцы «не утруждают себя предоставлением хоть каких-либо доказательств, хоть какой-либо фактуры». При этом представитель российского МИД напомнила, что «имеются многочисленные свидетельства» приобретения талибами оружия в самом Афганистане, в том числе из партий вооружений и техники, которые были переданы Кабулу Вашингтоном.
Так, в очередном докладе офиса генерального инспектора министерства обороны США недавно признали, что ведомство не в состоянии отчитаться за оказание части военной помощи Афганистану на сумму 3 миллиарда долларов. «Объем вооружений, объем оружия можно себе представить», — прокомментировала Захарова. Представитель МИД РФ также назвала «провальной» новую стратегию США в Афганистане, указав на участившиеся случаи гибели мирных жителей от бомбардировок правительственных войск и западной коалиции.