США и Израиль нападут на Иран

Джон Болтон, этот человек с седыми усами «а-ля Марк Твен», требовал войны с Ираном ещё в начале двухтысячных. Тогда он был заместителем госсекретаря Колина Пауэлла с его знаменитой пробиркой, якобы содержавшей образец химического оружия Саддама Хусейна, а потом и Кондолизы Райс , с которой сразу не поладил ввиду её либерализма. С точки зрения Болтона, разумеется.

Персы — народ очень серьёзный. На иракскую армию они ходили в психические атаки. Как американцы одними бомбардировками собираются свергнуть тегеранский режим, только им ведомо. Болтон был и представителем Соединённых Штатов ООН , что смехотворно само по себе, ибо эту организацию он не признаёт и трактует её в высшей степени уничижительно. Правда, следует отметить, что ни на одном государственном посту Джон Болтон долго не задерживался. Может быть, не задержится и на нынешнем.

Пост советника президента по безопасности, кстати, весьма значимый, хотя многие у нас этого не понимают. Казалось бы, мало ли на свете советников? Но достаточно сказать, что эту должность несколько лет занимал Генри Киссинджер . Это своего рода партийно-административный противовес посту госсекретаря, то есть министра иностранных дел. А влияние на президента советник оказывает, пожалуй, даже большее, чем госсекретарь.

Сasus belli не требуется

Китай, Великобритания, Франция и От своих предшественников Трамп отличается тем, что принципиально выполняет обещания, данные во время предвыборной кампании. Войны с Ираном он, правда, не обещал, но вот о выходе из ядерных соглашений с этой страной заявлено было. Соглашения эти, кстати, подписывали не одни Соединённые Штаты. Гарантами ядерной сделки стали также Россия Германия . И их всех всё устраивает. Иран обещал не делать бомбу и поставил свою ядерную программу под полный контроль МАГАТЭ , а взамен получил возможность продавать нефть и поправлять свои экономические дела. Куда уж лучше?

Наземной операции не будет. Среди американцев и их союзников сумасшедших нет. Но вот последнее-то и не нравится Соединённым Штатам, которым ну совершенно не нужен процветающий Иран под властью исламского духовенства. Свергнуть режим они пытались уже не раз и попыток таких не оставят.

Но ещё больше процветающий Иран не устраивает Израиль , для которого это просто кость в горле. А родственные связи Трампа толкают его на безлимитную поддержку Тель-Авива.

Повод для атаки особо искать не будут. Сегодня это уже не требуется. Колин Пауэлл с его пробиркой неизвестно с чем ушёл в прошлое. В Сирии американцы поисками повода себя не слишком утруждают. Асада надо свергнуть — вот, собственно, и всё.

Готовиться уже начали

Американцы уже совершают подготовительные процедуры к атаке на Иран. Они перебрасывают авиацию с менее надёжных баз в Турции и Катаре в Саудовскую Аравию . У суннитской Саудовской Аравии собственные счёты с шиитским Ираном, а вооружена она до зубов. Скоро ещё и наше оружие получит. Задействуют и авиацию на базах в других соседних с Ираном странах. Наконец, есть Израиль, у которого очень неплохая авиация. Правда, в Сирии недавно сбили израильский самолёт, но войны без потерь не бывает.

Наземной операции не будет. Среди американцев и их союзников сумасшедших нет. Персы — народ очень серьёзный. На иракскую армию они ходили в психические атаки. Как американцы одними бомбардировками собираются свергнуть тегеранский режим, им одним ведомо. Бомбардировки, видимо, должны привести Иран в состояние полного ничтожества, что маловероятно.

Однако бравый Болтон не унимается. «Америка официально должна объявить о намерении покончить с иранской Исламской революцией 1979 года ещё до её сорокалетнего юбилея». Вот вам и всё. И никаких пробирок.