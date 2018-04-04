Россия, Иран и Турция призвали придерживаться резолюции СБ ООН по Сирии

Реджепа Тайипа Эрдогана и " (Лидеры) приветствовали резолюцию 2401 Совета безопасности ООН, принятую в ответ на ужасную гуманитарную ситуацию в Сирии , включая Восточную Гуту, Фуа и Кефраю, Идлиб, Северную Хаму, Рукбан и Ракку; лидеры решительно призвали стороны конфликта действовать в соответствии с положениями, указанными в резолюции, включая воздерживание от нарушений режима прекращения огня", — говорится в заявлении Владимира Путина Хасана Роухани , опубликованном на сайте президента Ирана.

В конце февраля Совет Безопасности ООН в резолюции 2401 потребовал от всех сторон прекратить столкновения и обеспечить гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. По поручению президента РФ Владимира Путина с 27 февраля в районе Восточной Гуты была введена ежедневная гуманитарная пауза и открыто несколько гуманитарных коридоров.

В то же время вооруженные бандформирования в Восточной Гуте продолжают ежедневно обстреливать Дамаск . В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

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