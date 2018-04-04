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Россия, Иран и Турция призвали придерживаться резолюции СБ ООН по Сирии
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Россия, Иран и Турция призвали придерживаться резолюции СБ ООН по Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россия, Иран и Турция решительно призывают стороны конфликта в САР придерживаться положений резолюции 2401 СБ ООН, говорится в тексте совместного заявления лидеров трех стран по итогам переговоров в Анкаре.
" (Лидеры) приветствовали резолюцию 2401 Совета безопасности ООН, принятую в ответ на ужасную гуманитарную ситуацию в Сирии, включая Восточную Гуту, Фуа и Кефраю, Идлиб, Северную Хаму, Рукбан и Ракку; лидеры решительно призвали стороны конфликта действовать в соответствии с положениями, указанными в резолюции, включая воздерживание от нарушений режима прекращения огня", — говорится в заявлении Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани, опубликованном на сайте президента Ирана.
В конце февраля Совет Безопасности ООН в резолюции 2401 потребовал от всех сторон прекратить столкновения и обеспечить гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. По поручению президента РФ Владимира Путина с 27 февраля в районе Восточной Гуты была введена ежедневная гуманитарная пауза и открыто несколько гуманитарных коридоров.
В то же время вооруженные бандформирования в Восточной Гуте продолжают ежедневно обстреливать Дамаск. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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