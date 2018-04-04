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Лидеры России, Турции и Ирана подтвердили решимость продолжать сотрудничество по Сирии
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Лидеры России, Турции и Ирана подтвердили решимость продолжать сотрудничество по Сирии 

RT на русском 1 час назад
Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани подписали совместное заявление по Сирии, в котором договорились продолжать сотрудничество для достижения мира в стране.
«Подтвердили свою решимость продолжать активное сотрудничество по Сирии в целях достижения долгосрочного прекращения огня между конфликтующими сторонами и продвижения политического процесса, предусмотренного резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации иранского лидера.
Политики подчеркнули, что «Астана» была единственной эффективной международной инициативой, которая помогла снизить уровень насилия в Сирии.
Иран, Турция и Россия заявили о готовности оказать помощь ООН для запуска работы конституционной комиссии Сирии в ближайшее время. Кроме того, они призвали международное сообщество увеличить помощь Сирии путём направления дополнительной гуманитарной помощи.
4 апреля в Анкаре проходит трёхсторонний саммит России, Турции и Ирана, который посвящён урегулированию ситуации в Сирии.
RT на русском: последние новости
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