Лидеры России, Турции и Ирана подтвердили решимость продолжать сотрудничество по Сирии

«Подтвердили свою решимость продолжать активное сотрудничество по Сирии в целях достижения долгосрочного прекращения огня между конфликтующими сторонами и продвижения политического процесса, предусмотренного резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН », — говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации иранского лидера.

Политики подчеркнули, что «Астана» была единственной эффективной международной инициативой, которая помогла снизить уровень насилия в Сирии.

Иран, Турция и Россия заявили о готовности оказать помощь ООН для запуска работы конституционной комиссии Сирии в ближайшее время. Кроме того, они призвали международное сообщество увеличить помощь Сирии путём направления дополнительной гуманитарной помощи.