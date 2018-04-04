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Лидеры РФ, Ирана и Турции подчеркнули приверженность единству Сирии
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Лидеры РФ, Ирана и Турции подчеркнули приверженность единству Сирии 

Российская Газета 51 минуту назад
Лидеры России, Ирана и Турции призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные учреждения увеличить объемы гуманитарной помощи Сирии. Это говорится в их совместном заявлении.
"Призвали международное сообщество, в частности, ООН и ее гуманитарные учреждения, увеличить свою помощь Сирии путем направления дополнительной гуманитарной помощи, содействия гуманитарной деятельности, связанной с разминированием, восстановления основных объектов инфраструктуры, в том числе социально-экономических объектов и сохранения исторического наследия", — приводит текст сообщения РИА Новости.
Также стороны заявили о намерении продолжить сотрудничество для полной ликвидации в стране ИГИЛ и "Аль-Каиды" (террористические организации, запрещены в РФ).
Кроме того, сообщает ТАСС, президенты России, Ирана и Турции подчеркнули свою приверженность независимости и единству Сирии.
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