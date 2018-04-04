Дружба с Россией

Отношения Турции России выходят на небывалый уровень «стратегического партнерства».

Один из примеров этого — системы противоракетной обороны С-400, которые мы собираемся купить у России.

Турция проводит операцию в Африне в силу того, что Россия открыла воздушное пространство.

Наши отношения в энергетической сфере стремительно развиваются.

Эксперт в области энергетической дипломатии Мехмет Огютчю (Mehmet Öğütçü) в беседе с Аху Озйурт (Ahu Özyurt) на «Си-Эн-Эн Тюрк» ( CNN Türk) отмечает, что сегодня отношения между Турцией и Россией «напоминают отношения, сложившиеся в первые годы после основания Турецкой Республики».

Так ли это?

Атомная электростанция

Поздравляю и желаю удачи.

С завершением строительства четырех энергоблоков станция будет обладать общей установленной мощностью четыре тысячи 800 мегаватт.

«Сейчас установленная мощность турецкой энергосистемы — примерно 85 тысяч мегаватт, — отмечает эксперт в области энергетики, профессор Садык Какач (Sadik Kakaç). — С возведением атомной электростанции она возрастет на четыре тысячи 800 мегаватт. Ядерные реакторы в силу особенностей топлива — это реакторы, которые могут непрерывно работать».

Турция, которая желает развиваться, должна расширять и диверсифицировать источники энергии.

О выражаемых протестах мне известно. Но атомные электростанции, построенные по передовым технологиям безопасности, не представляют угрозы. В 31 стране мира работает 450 энергоблоков, 55 энергоблоков находится в стадии строительства…

Не нужно забывать, что Турция стала членом Агентства по ядерной энергетике при ОЭСР еще в 1984 году.

Природный газ Путин желает продавать газ в Европу через Турцию; естественно, это отвечает и нашим интересам.

Соглашение по проекту «Турецкий поток», который будет передавать газ по дну Черного моря на нашу территорию во Фракию, а отсюда в Европу и к Средиземному морю, было подписано по инициативе Эрдогана и Путина в октябре 2016 года.

По территории Турции также должны проходить и другие трубопроводы, транспортирующие газ Ирана , Каспия, Ближнего Востока, Израиля . Это, с одной стороны, обеспечит нам доход, с другой — диверсифицирует наши источники энергии, уменьшит зависимость.

Сила России происходит от природных ресурсов, а также ядерных и военных технологий, но в сфере гражданских технологий она не так далеко ушла вперед.

И такие ценности, как право и демократия, для России не имеют значения.

Ататюрк и Россия

В ходе национально-освободительной войны Мустафа Кемаль и командир восточного фронта Карабекир (Karabekir) говорили, как большевики, утверждали, что они ведут борьбу против капитализма и империализма. Из России в качестве помощи они получили значительное количество оружия и золота.

После победы в этой войне они отказались от этой риторики, но дружба с Россией была одним из основных принципов внешней политики Анкары. Когда в Лозанне обсуждалась проблема черноморских проливов, Анкара потребовала и добилась того, чтобы Россия тоже была приглашена.

Портрет Мустафы Кемаля Ататюрка

После кризиса 1930-х годов наши экономические отношения с Россией тоже развивались в масштабах тех дней.

В составе монумента «Республика» в Таксиме за скульптурами Ататюрка, Инёню (İnönü) и Февзи Чакмака (Fevzi Çakmak) стоят статуи советских генералов Фрунзе и Ворошилова.

Но предпочтением Ататюрка и его соратников, как и оппозиции, был Запад.

Анкара, обеспечившая приезд в Лозанну советского представителя Чичерина, в вопросе о режиме проливов действовала заодно с Западом, а не с Советами.

Мустафа Кемаль вел переговоры о союзе с Великобританией Францией против итальянской фашистской угрозы, а после его смерти соглашение о союзе подписал Инёню в сентябре 1939 года.

Глава республики, премьер-министр, совет министров, парламент, созданные ими, были западной модели, а не советской.

Мы должны развивать отношения с Россией, но не отрываться при этом от Запада…

Мы ведем торг с Россией по поводу томатов, но половину своего экспорта мы осуществляем в Европу, половина внешних инвестиций у нас — опять же из Европы…