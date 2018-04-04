Генштаб РФ обвинил США в попытке «расчленить» Сирию и создать на ее территории квазигосударство 

В Сирии в настоящее время созданы все условия для завершения гражданской войны и возрождения страны как единого неделимого государства, но этим усилиям мешают США, заявил в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
По его словам, усилиями Воздушно-космических сил России удалось фактически полностью разгромить действовавшую на территории Сирийской арабской республики (САР) террористическую группировку «Исламское государство»*. После этого в стране был запущен процесс мирного урегулирования конфликта, приводит слова Рудского ТАСС.
Также он сказал, что на освобожденных территориях восстанавливаются институты власти. Однако для объединения Сирии «необходимо приложить усилия не только России, но и другим членам мирового сообщества».
Между тем США такие усилия, очевидно, прилагать не хотят. По словам Рудского, в Вашингтоне «взяли курс на расчленение» САР. США пытаются создать на восточном берегу Евфрата в САР квазигосударство со своими вооруженными силами, заявил представитель ведомства, выступая на VII Московской конференции по международной безопасности.
"Мы видим, что в этих районах создаются не только местные органы власти, подконтрольные США, но и начинается формирование своих вооруженных сил", — сказал он. Действия США военный назвал «совершенно неприемлемыми».
Он также добавил, что подобные меры могут привести к новой серьезной войне. «Уже сейчас закладывают конфликтный потенциал, который рано или поздно трансформируется в новую войну, где все будут против всех», — считает генерал.
Ранее Рудской
заявлял, что Генштаб ВС РФ видит признаки подготовки Соединенными Штатами и их союзниками ракетного удара по территории Сирии. По его данным, в Средиземном и Красном морях уже созданы ударные морские группировки из кораблей с крылатыми ракетами.
"Возникает вопрос, кого собираются поддерживать этими ударами Соединенные Штаты Америки — террористов "Джебхат ан-Нусры"* и их пособников, бесчинствующих в Восточной Гуте?" — вопрошал генерал.
Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Власти страны под руководством президента Башара Асада противостоят вооруженной оппозиции, поддерживаемой США.
Соединенные Штаты вторглись в Сирию в 2014 году под предлогом необходимости борьбы с террористами,
заявив, что мандат на подобные действия был предоставлен им и их союзникам ООН.
Военная операция России в Сирии
началась
30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада. Перед этим президент РФ Владимир Путин назвал действия западной коалиции по борьбе с ИГ* неэффективными.
Позднее стороны не раз обменивались
обвинениями. Впрочем, в последнее время президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о возможном
выводе
из Сирии американских войск.
*"Джебхат ан-Нусра", «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ, ДАИШ) — террористические группировки, запрещенные в России.