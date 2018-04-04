Генштаб РФ обвинил США в попытке «расчленить» Сирию и создать на ее территории квазигосударство

Также он сказал, что на освобожденных территориях восстанавливаются институты власти. Однако для объединения Сирии «необходимо приложить усилия не только России, но и другим членам мирового сообщества».

Между тем США такие усилия, очевидно, прилагать не хотят. По словам Рудского, в Вашингтоне «взяли курс на расчленение» САР. США пытаются создать на восточном берегу Евфрата в САР квазигосударство со своими вооруженными силами, заявил представитель ведомства, выступая на VII Московской конференции по международной безопасности.

"Мы видим, что в этих районах создаются не только местные органы власти, подконтрольные США, но и начинается формирование своих вооруженных сил", — сказал он. Действия США военный назвал «совершенно неприемлемыми».

Он также добавил, что подобные меры могут привести к новой серьезной войне. «Уже сейчас закладывают конфликтный потенциал, который рано или поздно трансформируется в новую войну, где все будут против всех», — считает генерал.

Ранее Рудской

заявлял, что Генштаб ВС РФ видит признаки подготовки Соединенными Штатами и их союзниками ракетного удара по территории Сирии. По его данным, в Средиземном и Красном морях уже созданы ударные морские группировки из кораблей с крылатыми ракетами.

"Возникает вопрос, кого собираются поддерживать этими ударами Соединенные Штаты Америки — террористов "Джебхат ан-Нусры" * и их пособников, бесчинствующих в Восточной Гуте?" — вопрошал генерал.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Власти страны под руководством президента Башара Асада противостоят вооруженной оппозиции, поддерживаемой США.

Соединенные Штаты вторглись в Сирию в 2014 году под предлогом необходимости борьбы с террористами,

заявив, что мандат на подобные действия был предоставлен им и их союзникам ООН

Военная операция России в Сирии

началась

30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада. Перед этим президент РФ Владимир Путин назвал действия западной коалиции по борьбе с ИГ* неэффективными.

Позднее стороны не раз обменивались

обвинениями. Впрочем, в последнее время президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о возможном

выводе

из Сирии американских войск.

*"Джебхат ан-Нусра", «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ, ДАИШ) — террористические группировки, запрещенные в России.