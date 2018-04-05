США не уйдут из Сирии, считает эксперт

США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки «Исламское государство» *, причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей страны. В конце марта президент США Дональд Трамп , выступая в Огайо, в очередной раз сказал, что США уйдут из Сирии «очень скоро» и «пусть другие об этом (ситуации в Сирии) заботятся». Подобные заявления Трамп делал еще во время предвыборной кампании, однако военнослужащие США по-прежнему находятся в Сирии без разрешения официального Дамаска

"Никуда американцы из Сирии не уйдут. Потому что если уйдут, это будет воспринято как явное поражение президента (Дональда) Трампа. А американская философия построена так, что даже намек на поражение неприемлем, если только не было реального поражения, как во Вьетнаме . Для них сама мысль о возможности уступить — это уже «красная черта», это то, что неприемлемо", — заявил Фененко на круглом столе в МИА «Россия сегодня».

По его мнению, максимум, на что можно рассчитывать, это то, что американцы «уберут пару десятков самолетов и скажут: вот, посмотрите, на какую уступку мы пошли».

Кроме того, напомнил Фененко, у США есть целая сеть младших партнеров, на которых они могут опираться — это, например, Великобритания Франция , «которым они вполне могут делегировать часть функций в Сирии и сказать, что „мы уходим, но с англичанами и французами договаривайтесь сами“.

Тот факт, что США находятся в Сирии вопреки мнению сирийского правительства, Вашингтон не волнует, считает эксперт. „Законно, не законно — это меня не интересует. Мне это нужно — так они рассуждают“, — считает политолог.

По его словам, американцев раздражает развитие астанинского формата переговоров по урегулированию в Сирии.

»По двум причинам — первая, что страна НАТО Турция , демонстративно стала координировать свои действия с Россией Ираном , с двумя враждебными США странами. Американцы воспринимают это как уход союзника", — считает Фененко.

Кроме того, считает эксперт, США воспринимают астанинский формат как тесно связанный с ШОС , так как и Турция, и Иран участвуют в работе этого формата. " (Астанинский процесс) — дочерний формат по ШОС, который претендует на свою роль по урегулированию кризиса в Сирии. Американцы воспринимают это как откровенный вызов своим интересам", — отметил Фененко.

Астане прошло уже восемь раундов переговоров по Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, главным решением стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране. Следующая встреча по САР в столице Казахстана ожидается 14-15 мая.

* Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России.

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