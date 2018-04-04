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Депутаты Госдумы отметят Пасху в Тегеране
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Депутаты Госдумы отметят Пасху в Тегеране 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Депутаты Госдумы примут участие в божественной литургии в православном храме в Тегеране, сообщил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
8-го и 9-го числа текущего месяца состоится визит делегации российских парламентариев в Иран. Часть депутатов вылетит в Тегеран в субботу, 7 апреля, и примет участие в божественной литургии в посольском православном храме. «У нас в Иране большая православная община, и раз поездка совпадает с Пасхой, мы будем присутствовать на литургии в Тегеране», — сказал Леонид Слуцкий.
В Иране стороны обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества. Леонид Слуцкий ожидает, что интенсификация отношений с Ираном по парламентской линии будет касаться многих тем, и в ближайшие месяцы в Иран будут направлены делегации профильных комитетов Госдумы, в том числе комитетов по транспорту и промышленной политике.
Комитет по международным делам планирует проводить встречи с иранскими коллегами не реже двух раз в год.
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