Ещё
Гумпрограмма ООН по Сирии недофинансирована, заявил помощник де Мистуры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гумпрограмма ООН по Сирии недофинансирована, заявил помощник де Мистуры 

РИА Новости 2 часа назад
ЖЕНЕВА, 4 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Гуманитарная программа ООН по помощи Сирии в 2018 году серьезно недофинансирована, за первые три месяца собрано лишь 7,7% средств, заявил на брифинге помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.
"У нас есть 7,7% финансирования по итогам первой четверти года. Так что гуманитарная операция ООН в Сирии очень серьезно недофинансирована. Это очень плохое время, чтобы отворачиваться от сирийцев", — сказал Эгеланн.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Замглавы минобороны Сирии обвинил США в нарушении гуманитарного права США закладывают в Сирии потенциал для новой войны, заявил Рудской США хотят помешать консолидации исламских государств, заявили в Тегеране
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда299
Япония заявила протест России151
Сестры с электродами в мозге покончили с собой12
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»87
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек117
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение