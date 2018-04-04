МО Ирана: США хотят расколоть исламский мир, чтобы помешать его общей системе безопасности

МОСКВА , 4 апреля. / ТАСС /. США пытаются внести раздор в мусульманский мир, потому что общая система безопасности в Ближневосточном и Центрально-Азиатском регионах противоречит интересам их политики. Об этом заявил в среду министр обороны Ирана Амир Хатами , выступая на VII Московской конференции по международной безопасности.

"Развитие и процветание мусульманских стран очень сильно беспокоит некоторых игроков. Особенно Соединенные Штаты Америки. Они хорошо понимают, что если в исламском мире будет единство и сплоченность, то общий режим безопасности, с точки зрения геополитики, станет мощной системой", — сказал он.

"Они прилагают большие усилия, чтобы, посеяв раздор в этой системе, воспрепятствовать созданию Центрально-Азиатской системы безопасности. Так как считают, что любая консолидация в области безопасности противоречит интересам сохранения прочности власти, авторитета, господства Америки в мире", — добавил Хатами.

"Проведение политики господства, монополии, корыстный подход к вопросам международной безопасности создают плодородную почву для возникновения терроризма. Другими словами, мы видим, как в Вашингтоне организовывают самую ужасную кампанию по уничтожению людей", — продолжил он.