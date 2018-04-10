СМИ: боевики отпустили всех находившихся в их руках мирных жителей в Думе

ТАСС , 10 апреля. Экстремистская группировка "Джейш аль-Ислам" , базирующаяся в сирийском городе Дума в Восточной Гуте, выпустила в понедельник вечером всех находившихся в ее руках заложников из числа мирных граждан и военнопленных. Об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, два автобуса с последней группой заложников (около 100 человек) проследовали через пропускной пункт у лагеря беженцев Эль-Вафидин, который контролирует сирийская армия. Ее бойцы приветствовали вырвавшихся на свободу людей.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, в воскресенье удалось освободить еще 56 человек, из них 36 мужчин, 16 женщин и четыре ребенка, которые несколько лет насильно удерживались в плену боевиками.

Одновременно продолжается вывоз членов формирований «Джейш аль-Ислам» на автобусах на север Сирии . Как сообщили в понедельник в российском Центре по примирению, численность выведенных за сутки боевиков и их родственников превысила 3 тыс. человек. Всего, согласно достигнутым договоренностям, планируется выход до 8 тыс. боевиков и около 40 тыс. членов их семей.

Представители командования ВС Сирии предъявили в воскресенье ультиматум главарям «Джейш аль-Ислам», потребовав в течение 48 часов освободить всех военнопленных и заложников из числа мирных граждан, находящихся в их руках в городе Дума.

Как передало агентство, боевики прекратили огонь в ночь на воскресенье и вновь пошли на контакты с сирийской армией после двух дней военных действий (6 и 7 апреля), в ходе которых правительственные войска нанесли им существенные потери.