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Первые автобусы с боевиками покинули сирийскую Думу
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Первые автобусы с боевиками покинули сирийскую Думу 

Авторадио 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Это последний город Восточной Гуты, который контролировали террористы. Как заявили в российском центре по примирению враждующих сторон, это доказывает, что химическое оружие в регионе не применялось. Накануне западные СМИ сообщили, что в субботу сирийские ВВС сбросили бомбу с хлором возле больницы, погибли десятки человек. Вашингтон возложил вину на Дамаск и Москву. А сегодня на востоке сирийской провинции Хомс ракетами обстреляли авиабазу Т-4. Системы сирийской ПВО отразили атаку. Они поразили восемь воздушных целей. По некоторым данным, в результате удара есть несколько убитых и раненых. СМИ высказали предположение, что удар по сирийской авиабазе могли нанести США. Однако Пентагон и Белый дом категорически отвергают эти обвинени Сегодня Совет безопасности ООН проведет сразу два заседания, одно — по угрозам международной безопасности, созванное Россией, второе — по ситуации в Сирии, проведения которого требовали сразу 9 стран.
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