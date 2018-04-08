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Опубликовано видео штурма города Дума сирийскими танками
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Опубликовано видео штурма города Дума сирийскими танками 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В Сети появилось снятое беспилотником видео того, как танки сирийских правительственных сил штурмуют захваченный экстремистами город Дума в Восточной Гуте под Дамаском.
«Стреляют танки, понятное дело, «химоружием» или снарядами с «Новичком», ну или и тем, и другим сразу», — иронизируют по этому поводу авторы Telegram-канала WarGonzo.
Ранее в воскресенье боевики террористической группировки «Джейш аль-Ислам» на переговорах с представителями сирийского командования согласились покинуть город Дума в Восточной Гуте и пообещали освободить всех военнопленных и заложников из числа мирных граждан. Под массированными ударами сирийских правительственных сил экстремисты срочно запросили переговоров.
Напомним, МИД России объяснил, что информационные вбросы о применении химического оружия сирийскими войсками в Думе делаются с целью выгородить террористов и для оправдания будущих военных ударов извне. Американский президент Дональд Трамп уже заявил, что виновные в химической атаке в Восточной Гуте «заплатят большую цену».
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 Ещё 6 источников 
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