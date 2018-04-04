Совет ГД утвердил регламент работы комиссии по сотрудничеству с Ираном

Он отметил, что сопредседателями комиссии станут спикеры Госдумы и Собрания исламского совета.

"Сегодня мы утвердили регламент работы межпарламентской комиссии высокого уровня. Мы сформируем содержательную повестку работы комиссии, в том числе с учетом взаимодействия регионов России и Ирана. Комиссия будет заседать в разных регионах России и Ирана. Будем заранее планировать регионы, где будет проходить заседание комиссии как у нас, так и в Иране", — сказал журналистам Володин.

Спикер Госдумы также заявил о необходимости продвигать интересы российского бизнеса за рубежом. «Поэтому с нами едет большая делегация российских госкомпаний и предпринимателей», — пояснил Володин.

Делегация депутатов ГД во главе с Володиным посетит Иран 8-9 апреля.