Ещё
Совет ГД утвердил регламент работы комиссии по сотрудничеству с Ираном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Совет ГД утвердил регламент работы комиссии по сотрудничеству с Ираном 

РИА Новости 44 минуты назад
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Совет Госдумы утвердил регламент работы комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Собранием исламского совета исламской республики Иран, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
Он отметил, что сопредседателями комиссии станут спикеры Госдумы и Собрания исламского совета.
"Сегодня мы утвердили регламент работы межпарламентской комиссии высокого уровня. Мы сформируем содержательную повестку работы комиссии, в том числе с учетом взаимодействия регионов России и Ирана. Комиссия будет заседать в разных регионах России и Ирана. Будем заранее планировать регионы, где будет проходить заседание комиссии как у нас, так и в Иране", — сказал журналистам Володин.
Спикер Госдумы также заявил о необходимости продвигать интересы российского бизнеса за рубежом. «Поэтому с нами едет большая делегация российских госкомпаний и предпринимателей», — пояснил Володин.
Делегация депутатов ГД во главе с Володиным посетит Иран 8-9 апреля.
РИА Новости: последние новости
США закладывают в Сирии потенциал для новой войны, заявил Рудской В Минобороны Сирии заявили об агрессии со стороны внешних сил Глава Миноборооны Ирана оценил сотрудничество с Россией в борьбе c ИГ*
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»199
Япония заявила протест России104
Бориса Джонсона поймали на лжи о России226
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин142
Шойгу предупредил о новой угрозе240
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение