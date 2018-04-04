Разборки в НАТО: Франция начнет войну с Турцией?

Москва , 3 апреля — «Вести. Экономика» Франция рискует ввязаться в войну с Турцией из-за попыток оказать поддержку сирийским боевикам.

Недавнее неожиданное заявление президента США Дональда Трампа о том, что он планирует «очень скоро» вывести американских военных из Сирии , и что он позволит «другим людям позаботиться о ней сейчас», может быть, больше говорит о том, что произойдет, чем о том, в чем ведущие СМИ хотят нас уверить.

На первый взгляд может показаться, что он имеет в виду региональных игроков и видных игроков, таких как Россия Иран , которые помогли подвести ход сирийского конфликта к почти определенной победе сирийского правительства.

По информации Reuters, Франция стремится увеличить свое военное присутствие в Сирии, чтобы помочь коалиции, поддерживаемой США, в так называемой борьбе против ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России). Франция предупредила, что запланированное турецкое нападение на те самые поддерживаемые США курдские силы в Манбие будет «недопустимым», сообщил источник при президенте.

В четверг на прошлой неделе (кстати, в тот же день, когда прозвучало неожиданное заявление Дональда Трампа) президент Франции Эммануэль Макрон встретился с делегацией Сирийских демократических сил (SDF) в числе незаконного вооруженного формирования YPG, которое Турция недвусмысленно назвала террористической организацией.

По информации Reuters, высокопоставленный чиновник из Курдистана сказал, что Макрон пообещал отправить больше войск в этот район в рамках усиления коалиции, поддерживаемой США, и, по существу, представить барьер между курдами и Турцией.

В некоторых местных сообщениях утверждается, что Франция даже рассматривает возможность отправки французских спецслужб в сирийский город Манбий, куда сейчас Турция готовит свое вторжение.

Из сообщений следует, что Франция отрицает, что планирует военное наращивание в Сирии, но все же предложила выступить посредником между курдами и Турцией. Однако, Анкара немедленно отклонила предложение.

Интересно, что СМИ, затрагивающие эту тему, не задают много вопросов о правовой основе Франции касательно отправки войск на территорию Сирии.

Не обращают внимание на то, что Турция строго предостерегает от подобных действий, угрожая Франции стать мишенью для турецких военных. Также напоминает, что территория не принадлежит ни Франции, ни Турции. Любое дополнительное военное присутствие должно, по крайней мере, инициироваться в соответствии с международно-правовыми нормами и принципами.

В то время как в Сирии большей части говорят том, что якобы делает правительство Асада, никто до сих пор не задавался вопросом о степени сегодняшнего участия Франции в Сирии.

На прошлой неделе турецкое пресс-агентство Anadolu опубликовало карту, в которой якобы показаны французские военные позиции в Сирии, в том числе пять военных баз в северо-восточной Сирии, где могут располагаться около 70 французских солдат.

Анадолу также сообщил в середине марта, что главный военный чиновник Франции уже предупредил, что у Франции есть средства вмешаться в Сирию независимо от США и ее союзников, особенно связанных с предполагаемым применением сирийским правительством химического оружия.

Хотя это еще предстоит выяснить, вполне вероятно, что, если администрация Трампа решит играть на вторых ролях в следующем этапе сирийского конфликта, роль ведущего может быть передано Франции, вместо того, чтобы рассчитывать на себя руководство и еще глубже вторгаться в страну, как сообщается, несмотря на наличие каких-либо правовых оснований для этого.