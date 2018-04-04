Боевая победа американцев над русскими «маленькими зелеными человечками»

Американские военные создали новый прецедент, показав, как надо противостоять России в гибридной войне. Первый случай произошел при малопонятных обстоятельствах в Сирии в начале февраля, а попытка второго наступления была предотвращена в марте. Этот прецедент, который можно даже назвать «красной чертой», вызовет огромный резонанс от Ближнего Востока до Черного и Балтийского морей.

Проблема состоит в том, что на твоей территории появляются так называемые «маленькие зеленые человечки». Они хорошо вооружены и готовы к ведению боевых действий. Они действуют по приказу государства — путинской России. Но у них нет знаков различия, а их спонсоры заявляют, что не управляют этими людьми. Действуя за рамками законов войны, они обеспечивают достижение российских политических целей, таких как незаконный захват Крыма и расчленение Украины . При посредничестве российской военной компании «Группа Вагнера» они направились в Сирию, чтобы и там действовать в интересах России.

Гибридная война в ее общем понимании включает всевозможные конфликты с участием иррегулярных сил, начиная с маленьких зеленых человечков и кончая кибероперациями и информационными кампаниями. Смысл этих действий состоит в том, чтобы достичь политических целей такими средствами, происхождение которых выяснить очень трудно. Гибридная война — это конфликт без ответственности. Она дает ответ на вопрос о том, чего можно достичь, не прибегая к обычным военным средствам. Гибридная война как таковая создает проблемы в плане сдерживания и подотчетности в военное время. Эти проблемы вызывают большой интерес на востоке Европы от Финляндии Швеции и Прибалтики до Польши , Украины и Балкан. Что делать?

Ночью 7 февраля группа сирийских боевиков, поддерживающих режим Асада, переправилась через реку Евфрат и пошла в наступление на штаб Сирийских демократических сил в Дейр-эз-Зоре. СДС являются главным региональным союзником США в борьбе против ИГИЛ (запрещенная в России организация — прим. перев.). На этой базе также в значительном количестве находился американский спецназ, выполнявший задачи по «поддержке, оказанию советнической помощи и сопровождению».

Евфрат является границей «зоны деконфликтизации» между поддерживаемыми Россией силами Асада и СДС, которым помогают американцы. Американские и российские войска постоянно поддерживают связь во избежание случайных военных столкновений в этом регионе.

Точный состав и численность сил, переправившихся в ту ночь через Евфрат, вызывает споры, но неоспоримо то, что среди них находились наемники из «Группы Вагнера». Тем не менее, как заявил на прошлой неделе министр обороны Джим Мэттис , когда американские военные связались со своими российскими коллегами и задали вопрос о контингенте, наступающем на базу СДС, те сказали, что это не их войска.

Возможно, они пытались скрыть целенаправленные действия по проверке американцев и СДС на прочность и на решимость оборонять свою базу и нефтяные промыслы на том берегу реки. Возможно, бойцы из «Группы Вагнера» превысили свои полномочия или решили подработать на стороне. Возможно, эту операцию вообще задумала не «Группа Вагнера». Мэттис, который всегда тщательно подбирает слова, сказал: «У меня нет свидетельств того, что они вели себя нечестно, и что они знали, что там действуют их люди».

Но если российское запирательство имело целью создать замешательство, то русские потерпели неудачу. Американцы атаковали наступающих с воздуха, остановили их продвижение и уничтожили главные силы. Оценки потерь разнятся от нескольких десятков до нескольких сотен убитыми, среди которых неизвестное количество россиян. Россия после это ни разу не заявила серьезный публичный протест.

Вывод из всего этого таков. Если вы отвечаете на действия маленьких зеленых человечков, которые, скрывая свою государственную принадлежность, появляются на вашей территории или вторгаются на нее, то вам необходимо незамедлительно дать им отпор, а не чесать озадаченно в затылке, пока они закрепляются на своих позициях. «Линия деконфликтизации» — это не международная граница, но принцип один и тот же.

Американские войска контратаковали наступающие на базу СДС силы не для того, чтобы донести до них эту мысль. Но похоже, они ее все-таки донесли, хотя русские и пользующиеся иранской поддержкой войска Асада наверняка будут и дальше испытывать решимость США в Сирии и других местах.

Естественно, подробности этой беседы не разглашаются. Но нетрудно себе представить, что генерал Данфорд сказал примерно следующее: «Если эти силы находятся под вашим контролем, отведите их назад. Если нет, что ж…»

Наступающие войска отошли.

Тод Линдберг — старший научный сотрудник Хадсоновского института (Hudson Institute).

Комментарии читателей

Christopher Holland Я бы вообще не стал спрашивать русских, их это люди или нет. К чему это беспокойство, если они сами все отрицают? Никаких предупреждений, просто убивать их. А уже потом можно посмотреть, будут ли они жаловаться. Русские понимают только такой язык, и я твердо уверен, что с ними надо говорить на таком языке.

Moe Zevon Путин будет и дальше предпринимать такие попытки, испытывая нашу решимость. Он создает империю, царскую или империалистическую, а мы ему мешаем. Небольшие потери ничего для него не значат. Я думаю, вскоре мы увидим новые попытки такого рода.

ROBERT MARTIN Если они нападают на американские войска — уничтожать их! И откровенно говоря, мне все равно, кто они такие.

JIM DRAKE Разница между этими нападениями в том, что там находились американцы. Сухопутных войск там было мало, но американская авиация присутствовала в достаточном количестве. Они увидели, что противник наступает, и быстро ответили, получив приказ. Русским не на что жаловаться. Они не признались, что это их силы. Даже если предположить, что это были их войска, они были предупреждены, и ничего не могли поделать, кроме бегства, что они и сделали во второй раз.