Эрдоган нацелит на Трампа путинские С-400 и танки

«Мы пришли к соглашению по теме С-400. Пока предпринимаются конкретные шаги по этой теме, мы также можем сотрудничать по другим вопросам касательно оборонной промышленности», — подчеркнул Эрдоган.

Со своей стороны, Путин заявил, что «по просьбе наших турецких партнеров и друзей» Россия ускорит сроки поставок ЗРК.

И если с поставками С-400 все более-менее ясно (позднее замглавы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир уточнил, что дата начала поставок перенесена вперед — на июль 2019 года), намерение Турции сотрудничать с РФ по проектам «оборонки» выглядит интригующе.

Здесь надо понимать: турецкие оборонные предприятия охотно используют зарубежный опыт, чтобы создавать собственные образцы вооружений. Причем, именно сейчас Анкара испытывает трудности с рядом своих амбициозных проектов.

Так, застопорились работы по созданию новейшего турецкого танка Altay на фоне политических разногласий с ЕС . Турецкая компания Otokar заключила контракт с южнокорейской Hyundai Rotem о совместной работе над основным боевым танком для турецких ВС. К разработке подключилась австрийская Austria’s AVL List GmbH, которая должна была спроектировать двигатель и передать его технологии турецкой стороне. Но в конце 2016 года отношения Анкары и Вены ухудшились, что привело к срыву контракта. Россия, в теории, могла бы закрыть эту брешь.

КНР, Пакистан, Иран и Серьезным достижением турецкой оборонной промышленности является создание собственных ударных БПЛА. В конце 2015 года такие дроны впервые поступили в распоряжение ВС Турции — до этого момента подобным вооружением располагали только США Израиль . Решение о разработке беспилотников Анкара приняла в 2004 году, после отказа США поставить Турции ударные дроны Reaper и Predator. Сейчас турецкая сторона, для продвижения на этом направлении, намерена воспользоваться техническими ресурсами украинского концерна «Антонов». Но Украина — не самый надежный партнер, а помочь с авиационными технологиями Россия может не хуже.

Турецкое руководство вынашивает и план по созданию собственного истребителя пятого поколения. Об этом в июне 2017 года заявил Фикри Ышык, возглавлявший в то время Минобороны Турции. «Это будет непросто, но если работать в команде, то нет ничего невозможного», — отметил Ышык. России вполне по силам стать частью этой команды.

Наконец, в Турции весьма активно развивается ракетостроение. В 2016 году Минобороны Турции испытало систему ПВО средней дальности HISAR-O — детище турецких компаний Aselsan и Roketsan. Ранее они создали систему ПВО малой дальности HISAR-A. Кроме того, с 2009 года Roketsan занимается разработкой ракет большой дальности, а также установок для их запуска. На ракетостроительном направлении помощь Москвы тоже была бы не лишней.

Что стоит за желанием Анкары расширить военно-техническое сотрудничество с Москвой, готова ли на это Россия?

— Турция сегодня действительно оказалась в очень непростой ситуации, — отмечает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков . — Мы наблюдаем и глубокие противоречия Анкары с европейскими союзниками, которые выходят на уровень НАТО , и разногласия с США вокруг того, как должна выглядеть карта Ближнего Востока. В этой связи Турция при Эрдогане продвигает собственные амбициозные внешнеполитические проекты — регионального стратегического уровня. И здесь ей очень важно найти правильный баланс между центрами силы.

Как показала недавняя встреча Эрдогана и Путина, Турция рассматривает Россию как серьезного игрока. И военное сотрудничество в новых условиях начинает играть роль политического инструмента. Не просто инструмента налаживания партнерских отношений, но и формирования нового пространства безопасности, о котором уже долгое время говорит Россия. Речь идет, в конечном итоге, о строительстве полицентричного мира, в котором не будет разделения на блоки, в том числе военные.

В этом моменте стратегические интересы РФ и интересы Турции сходятся на оперативном уровне — в области торговли вооружениями, а также средств их производства.

Вместе с тем, имеется ряд моментов, которые уже негативно влияют на перспективы сближения Москвы и Анкары. Прежде всего, это политическое давление на Турцию со стороны Соединенных Штатов.

Вашингтон очень ревностно следит за развитием российско-турецких отношений, понимая, что в конечном счете это может подорвать новую архитектуру европейской безопасности, которую выстраивают американцы. Надо понимать, что Турция здесь является одним из ключевых игроков, который к тому же грозит нарушить единство натовских рядов. И если такое случится, вся система сдерживания России попросту обрушится.

Именно поэтому частное направление сотрудничества Анкары и Москвы — военно-техническое — приобретает особое и очень весомое значение.

«СП»: — Если дойдет до расширения этого сотрудничества, как скоро и какие результаты мы увидим?

— Трудно говорить, насколько быстро такое расширение будет реализовано. На этом пути есть не только политические ограничители, но и техническо-бюрократические, связанные с нормативно-регулятивной базой РФ.

Что до конкретных направлений возможного сотрудничества — это перспективные виды вооружений, которые будут определять лицо современных и будущих вооруженных конфликтов. Прежде всего, это, конечно, новые авиационные платформы поколений «5» или «5+», а также беспилотные роботизированные аппараты с автоматизированной системой управления.

С другой стороны, у Турции есть потребность в модернизации наземных бронированных платформ — танков и боевых машин. Для Анкары это острая проблема, с учетом ситуации на границах, где ведутся боевые действия против террористов. Такая модернизация также может стать перспективным направлением сотрудничества с РФ.

Добавлю, Россия хорошо понимает границы и пределы военно-технического сотрудничества. Турция — пока, во всяком случае — остается членом НАТО, кроме того, РФ не раз четко заявляла, что Москва в поставках и совместном производстве вооружений исходит из принципа: это не должно нарушать региональный баланс сил и вести к напряженности. Эти же соображения будут превалировать и в случае с Турцией.

«СП»: — Каковы шансы, развивая военно-техническое сотрудничество, отколоть Анкару от Вашингтона?

— Наша главная задача — региональная стабильность. А Турция не просто наш сосед, но и ключевая страна, которая связывает Европу с Ближним Востоком.

Для Москвы принципиально, что мы не хотим рассматривать Анкару с позиций геополитической конкуренции. Мы хотим предложить новую повестку — сотрудничество в рамках полицентричного мира. Поэтому мы не хотим Турцию от чего-то отрывать и куда-то присоединять, создавая с ней новый блок. Тем более, с Турцией полноценного союза — блока против кого-то — попросту не получится, это тоже надо понимать.

По сути, мы выступаем лишь против того, чтобы на первый план выходили межгосударственные противоречия, которые бы грозили перерасти в межгосударственный конфликт в регионе. Как раз в этом направлении можно продвинуться, налаживая нормальные отношения с Анкарой.

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