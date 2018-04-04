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ФСБ: ИГ и «Аль-Каида» могут объединиться
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ФСБ: ИГ и «Аль-Каида» могут объединиться 

BFM.RU 1 час назад
Террористические организации «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида» (обе запрещены в РФ) могут объединиться в виде «обновленной террористической сети». Этого не исключил глава ФСБ России Александр Бортников. Об этом он заявил на Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС.
«В случае возникновения такая организация будет обладать спящими и активными ячейками во многих странах мира со значительным опытом ведения боевых и подрывных действий в полевых и городских условиях, технологиями и инфраструктурой производства реального, а не фейкового химического оружия», — сказал Бортников. Также новая организация, по словам главы ФСБ, будет способна осуществлять теракты в различных местах Европы и России.
Бортников сообщил, что боевики расползаются по странам исхода, с ними следуют жены и дети, уже державшие оружие в руках, а также вдовы уничтоженных бандитов, потенциальные террористки-смертницы. «Сейчас формирования джихадистов перебрасываются в Афганистан, Ливию, Йемен, уходят вглубь Африки, государства Юго-Восточной Азии. В стремлении сохранить боевой потенциал, удержать имеющиеся и создать новые зоны влияния они все чаще избегают открытых вооруженных столкновений и делают ставку на методы партизанской войны», — рассказал он. По словам директора ФСБ, формируются стратегические альянсы единомышленников в районах передислокации.
Террористы для координации используют мессенджеры, заявил Александр Бортников. «Только в минувшем году в России было предотвращено 25 терактов, совершено четыре. Все они координировались через глобальную сеть посредством мессенджеров, в том числе с территории Сирии и Ирака», — отметил он. Террористы также расширяют свои связи с хакерами и организуют собственные киберподразделения, отметил Бортников.
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