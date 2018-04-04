ФСБ: ИГ и «Аль-Каида» могут объединиться

«В случае возникновения такая организация будет обладать спящими и активными ячейками во многих странах мира со значительным опытом ведения боевых и подрывных действий в полевых и городских условиях, технологиями и инфраструктурой производства реального, а не фейкового химического оружия», — сказал Бортников. Также новая организация, по словам главы ФСБ, будет способна осуществлять теракты в различных местах Европы и России.

Ливию, Бортников сообщил, что боевики расползаются по странам исхода, с ними следуют жены и дети, уже державшие оружие в руках, а также вдовы уничтоженных бандитов, потенциальные террористки-смертницы. «Сейчас формирования джихадистов перебрасываются в Афганистан Йемен , уходят вглубь Африки, государства Юго-Восточной Азии. В стремлении сохранить боевой потенциал, удержать имеющиеся и создать новые зоны влияния они все чаще избегают открытых вооруженных столкновений и делают ставку на методы партизанской войны», — рассказал он. По словам директора ФСБ, формируются стратегические альянсы единомышленников в районах передислокации.