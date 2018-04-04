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В Минобороны Сирии заявили об агрессии со стороны внешних сил
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В Минобороны Сирии заявили об агрессии со стороны внешних сил 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Дамаск считает присутствие любых иностранных сил на территории САР без разрешения агрессией и оккупацией, заявил замглавы Минобороны Сирии Махмуд Шава.
"Мы призываем СБ ООН взять на себя ответственность в сохранении международного мира и безопасности, положив конец преступлениям американского альянса и турецкой агрессии, направленной против сирийских мирных жителей и нацеленных на разрушение инфраструктуры страны, а также израильской агрессии. Спрашивается — как мир может царствовать и укрепляться в нашем регионе, если не дать отпор таким агрессивным действиям со стороны Израиля и его союзника США? Мы подтверждаем, что наличие любых иностранных сил на территории Сирии без разрешения сирийского правительства рассматривается как агрессия и оккупация", — заявил Шава на московской конференции по безопасности.
США и коалиция стран, которые их поддерживают, ведут борьбу с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»* в Сирии и Ираке, причем в Сирии их деятельность осуществляется без разрешения властей страны. По неофициальным данным, в Сирии сейчас могут находиться до 2 тысяч американских военнослужащих.
* Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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