Сирия: США захватывают месторождения нефти в стране 

Москва, 4 апреля — «Вести. Экономика». США пытаются установить контроль над сирийскими нефтяными месторождениями, заявил замминистра обороны Сирии Махмуд Шава на Московской конференции по безопасности.
США «решили изобрести различные предлоги для оправдания сохранения незаконного присутствия их баз и войск на сирийской земле с целью установления контроля и господства над нефтяными месторождениями, с целью разделения Сирии», подчеркнул министр. По словам Шавы, для этого «Соединенные Штаты налаживают подготовку и применение остатков ячеек террористического ИГИЛ, их восстановление». В свою очередь замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской отметил, что США закладывают в Сирии «конфликтный потенциал», который может вылиться в новую масштабную войну «всех против всех». Вашингтон уже взял курс на расчленение Сирии. Со своей стороны министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что международная коалиция во главе с США не ставила задачи разгромить террористов. По его мнению, цель США и их союзников — расшатать обстановку в регионе, закрепить в нем свое военное и экономическое присутствие. При поддержке России и Ирана в Сирии уничтожили более 65 тыс. боевиков. Освобождено 1245 населенных пунктов и 113 тыс. кв. км земли, разминирование проведено на площади 6,5 тыс. га, 17,2 тыс. зданий очищены от мин.