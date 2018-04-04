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Министр обороны Ирана рассказал, зачем США пытаются расколоть исламский мир
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В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

Министр обороны Ирана рассказал, зачем США пытаются расколоть исламский мир 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Соединённые Штаты пытаются расколоть исламский мир и внести раздор в отношения между мусульманскими государствами, чтобы помешать созданию системы безопасности на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Об этом заявил министр обороны Ирана Амир Хатами, передаёт ТАСС.
«Развитие и процветание мусульманских стран очень сильно беспокоит некоторых игроков. Особенно Соединённые Штаты Америки. Они хорошо понимают, что если в исламском мире будут единство и сплочённость, то общий режим безопасности, с точки зрения геополитики, станет мощной системой», — сказал Хатами на VII Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, США считают консолидацию любых стран в мире угрозой национальной безопасности и сохранению авторитета и гегемонии Америки.
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