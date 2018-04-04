Министр обороны Ирана рассказал, зачем США пытаются расколоть исламский мир

«Развитие и процветание мусульманских стран очень сильно беспокоит некоторых игроков. Особенно Соединённые Штаты Америки. Они хорошо понимают, что если в исламском мире будут единство и сплочённость, то общий режим безопасности, с точки зрения геополитики, станет мощной системой», — сказал Хатами на VII Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, США считают консолидацию любых стран в мире угрозой национальной безопасности и сохранению авторитета и гегемонии Америки.