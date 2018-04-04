Генштаб заявил о прекращении существования ИГ в Сирии

«Сегодня мы можем говорить, что основным результатом военной операции Воздушно-космических сил в Сирии является разгром группировки ИГИЛ, которая после понесенных потерь фактически прекратила свое существование», — сказал он в ходе VII Московской конференции по международной безопасности.

По словам Рудского, сегодня в Сирии созданы все условия для завершения гражданской войны, запущен процесс мирного урегулирования конфликта. На освобожденных территориях восстанавливаются институты власти, передает ТАСС

Рудской также заявил, что гуманитарная операция по оказанию помощи населению Восточной Гуты завершится в ближайшие дни.