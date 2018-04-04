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Генштаб заявил о прекращении существования ИГ в Сирии
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Генштаб заявил о прекращении существования ИГ в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Действия Воздушно-космических сил России в Сирии привели к разгрому террористической группировки «Исламское государство» в этой республике, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.
«Сегодня мы можем говорить, что основным результатом военной операции Воздушно-космических сил в Сирии является разгром группировки ИГИЛ, которая после понесенных потерь фактически прекратила свое существование», — сказал он в ходе VII Московской конференции по международной безопасности.
По словам Рудского, сегодня в Сирии созданы все условия для завершения гражданской войны, запущен процесс мирного урегулирования конфликта. На освобожденных территориях восстанавливаются институты власти, передает ТАСС.
Рудской также заявил, что гуманитарная операция по оказанию помощи населению Восточной Гуты завершится в ближайшие дни.
Вместе с тем, президент Владимир Путин считает, что, несмотря на военное поражение, группировка «Исламское государство» все еще может совершать вылазки в разных регионах мира, и чтобы противостоять ей, нужно подумать о новых формах международного взаимодействия.
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