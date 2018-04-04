Батальон российской военной полиции вернулся домой из Сирии

Ингушетии в гарнизоне Троицкое военнослужащих встречали близкие, друзья, командиры и ветераны.

В торжественной церемонии принял участие и глава региона Юнус-Бек Евкуров , который поблагодарил бойцов за мужество при исполнении воинского долга. Отличившимся военнослужащим были вручены государственные награды.

Военнослужащие принимали участие в том числе в выводе мирных жителей из осажденной Гуты.

«Самым больным и жестким было видеть как выходят дети, дети больные, дети которые не доедают, худые, оборванные. Через Восточную Гуту через гуманитарные коридоры, когда выходили мирные жители, очень трудно было на них смотреть, больно», — рассказал командир 1 роты Военной полиции Николай Черножухов.