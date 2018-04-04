Ещё
Батальон российской военной полиции вернулся домой из Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Батальон российской военной полиции вернулся домой из Сирии 

ТК «Звезда» 19 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В Ингушетии в гарнизоне Троицкое военнослужащих встречали близкие, друзья, командиры и ветераны.
В торжественной церемонии принял участие и глава региона Юнус-Бек Евкуров, который поблагодарил бойцов за мужество при исполнении воинского долга. Отличившимся военнослужащим были вручены государственные награды.
Военнослужащие принимали участие в том числе в выводе мирных жителей из осажденной Гуты.
«Самым больным и жестким было видеть как выходят дети, дети больные, дети которые не доедают, худые, оборванные. Через Восточную Гуту через гуманитарные коридоры, когда выходили мирные жители, очень трудно было на них смотреть, больно», — рассказал командир 1 роты Военной полиции Николай Черножухов.
Полицейские отправились в Сирию в июле 2017 года. На их плечи легла колоссальная отвественность: именно они все это время обеспечивали безопасность сотен гуманитарных акций, сопровождали колонны и фактически были гарантом мира в зонах деэскалации.
ТК «Звезда»: последние новости
СМИ: колонна американских военных внедорожников взорвана в Сирии Министр обороны России призвал международные организации активнее помогать жителям Сирии Шойгу раскрыл количество боевиков ИГИЛ в Афганистане
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе254
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США33
Украине «перекроют» Керченский пролив700
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»168
Недалекие: суровые русские и кислые американцы
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение