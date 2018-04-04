Глава Миноборооны Ирана оценил сотрудничество с Россией в борьбе c ИГ*

"Опыт сотрудничества между такими странами, как Сирия, Иран, Ирак и Россия в противодействии ИГИЛ*, к которому недавно также присоединилась и Турция, может стать примером для расширения такого сотрудничества, охватывающего все регионы, все страны региона", — сказал Хатами на VII Московской конференции по международной безопасности.

Он отметил, что «Иран приветствует созидательную роль России в регионе, считает стратегию строительства безопасности эффективной и полезной для сохранения территориальной целостности стран региона».

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

* Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России.