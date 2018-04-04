Лучше Patriot и без «закладок»: сделка России и Турции по С-400 станет серьезным ударом по НАТО

Поставка С-400 в Турцию, наконец, стала реальностью

Отметим, что сегодня на встрече президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана была озвучена и дата практической реализации данной сделки в виде июля 2019 года. Это свидетельствует о том, как Анкаре нужно это российское вооружение, поскольку в контексте данного контракта ранее назывались гораздо более дальние сроки.

Североатлантического альянса. Также сам этот контракт показывает, что Турция желает проводить самостоятельную внешнюю политику без оглядки на рекомендации США

«Турция в последние годы склоняется к ориентации, прежде всего, на собственные интересы и ставит приоритет на военно-политических вопросах, что, естественно, часто противоречит стратегическим интересам НАТО», — заключает Надеин-Раевский.

Дело в том, что в рамках альянса странам-членам навязывают одинаковые образцы вооружения, причем даже не для того, чтобы все армии НАТО были вооружены одними и теми же военными системами, а чтобы покупали оружие у одного поставщика в виде американского ВПК.

Турция нарушила «палочную дисциплину» НАТО

«Для США это крайне важная статья экспорта, которая лежит в основе американской внешнеэкономической политики. Ведь весь объем оружия, который Штаты поставляют в НАТО, в конечном счете, и гарантирует существование данного альянса. Отсюда и постоянная борьба Вашингтона с любыми отклонениями от заданного НАТО курса», — констатирует Надеин-Раевский.

По словам Виктора Анатольевича, в рамках НАТО существует «палочная дисциплина» — шаг вправо или шаг влево считается побегом, из-за чего американские и натовские структуры и оказывают все текущее давление на Турцию.

«Это касается не только Турции, но и любой другой страны НАТО, которая пытается проявить самостоятельность и закупить более совершенные или более подходящие для себя системы вооружения не в США, а в любых третьих странах. Такие государства воспринимаются в НАТО чем-то вроде «врага народа». Это нормальный сталинский подход», — резюмирует Надеин-Раевский.

Американцы всегда славились именно таким подходом, и в данном случае эта попытка Турции действовать в своих внешних закупках вооружения в соответствии со своими национальными интересами воспринимается в НАТО, как прямое нарушение дисциплины.

Поставка С-400 — это удар Турции по политике НАТО

«Сделка по С-400 — это не первый случай нарушения блоковой солидарности в контексте российского вооружения, поскольку был прецедент с поставкой ЗРК С-300 на Кипр . Данный контракт не был реализован ввиду угроз Турции не просто расширить на этом острове-государстве зону своей оккупации, но и нанести удары по территории Кипрской республики», — заключает Надеин-Раевский.

Тогда киприотов выручила Греция , которая перекупила эти российские установки ПВО и установила их на своем острове Крит.

Кстати говоря, это и показывает, что главными естественными противниками Турции помимо Ирана Сирии являются страны-члены НАТО в виде Греции, Болгарии и Кипра. Даже после инцидента с Су-24 наиболее боеспособные подразделения Турецкой армии продолжали находиться не на границе члена ОДКБ Армении , а на границе Турции с Грецией и Болгарией.

Это обстоятельство оказывает влияние не только на стратегию Турции, но и на политику Анкары по закупке вооружений на внешнем рынке, поскольку комплексы С-400 в отличие от тех же Patriot не будут иметь «закладок» на действия против других стран-членов НАТО.

В Турции комплексы C-400 выиграли у американских Patriot

«Другой вопрос, что в рамках той ситуации с С-300 в конфликт были втянуты два члена НАТО, в результате чего, натовские стратеги закрыли глаза на закупку этих военных систем, но в случае с С-400 здесь все будет иначе», — констатирует Надеин-Раевский.

Кроме того, как замечает эксперт, сделка по С-400 является не первым прецедентом российско-турецкого военно-технического сотрудничества, поскольку Анкара закупала у нас бронетранспортеры и некоторое другое вооружение.

«С-400 — это, естественно, совершенно отдельный вопрос, поскольку данный комплекс явно превосходит хваленые американские ракеты Patriot, не говоря уже о том, что для США все это является вопросом престижа. Поэтому для того, чтобы сохранить в рамках НАТО свой рынок вооружений Вашингтон использует методы прямого давления», — резюмирует Надеин-Раевский.

Именно такую тактику США использовали в отношении Саудовской Аравии , когда Эр-Рияд вознамерился купить комплексы С-400 — тогда американцы приняли против этой инициативы саудитов меры драматического характера. Например, американский Конгресс в рекордно быстрые сроки разрешил Белому дому поставить в Саудовскую Аравию комплексы Patriot.

«На самом деле, у турок были переговоры с американцами по комплексам Patriot — Анкара пыталась договориться с Вашингтоном по этому вопросу, но турецкий подход совершенно не устроил Вашингтон. Ведь турки потребовали от США, чтобы большая часть этих комплексов были собраны на территории Турции», — заключает Надеин-Раевский.

Американцев это не устроило, в результате чего, турки очень быстро сумели договориться по поставкам С-400 с российским политическим руководством и теперь эта сделка приобрела законченные очертания.