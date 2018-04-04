Ещё
Тегеран привержен реализации ядерной сделки, заявил министр обороны Ирана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тегеран привержен реализации ядерной сделки, заявил министр обороны Ирана 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Силы, которые подрывают договоренности в рамках сделки по иранскому атому, будут нести ответственность за негативные последствия для системы безопасности в мире, заявил министр обороны Ирана, бригадный генерал Амир Хатами.
"Неисполнение обязательств со стороны Америки и некоторых ее западных партнеров, поиск ими предлогов нереализации этих договоренностей считаем фактором, наносящим вред обстановке доверия на международной арене. И, заявляя о приверженности Ирана своим обязательствам по этим договоренностям, как и другим своим обязательствам, предупреждаю о том, что силы, подрывающие эти договоренности, во главе с США, будут нести ответственность за негативные последствия для международного порядка и системы безопасности", — сказал он, выступая на Московской конференции по международной безопасности.
Иран и «шестерка» международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
США выступают за изменение соглашения с Ираном. Как ранее сообщил РИА Новости представитель госдепа, США выйдут из иранской сделки, если европейские партнеры не станут работать «над исправлениями ее недостатков». В госдепе подчеркнули, что, «если в любой время президент решит, что соглашение недостижимо, США выйдут незамедлительно из сделки».
РИА Новости: последние новости
"Джихад-туристы" перемещаются из САР в Европу и Азию, заявили в Минобороны США закладывают в Сирии потенциал для новой войны, заявил Рудской Нельзя допустить перегруппировки сил террористов, заявил Бортников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе254
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США33
Украине «перекроют» Керченский пролив700
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»168
Недалекие: суровые русские и кислые американцы
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение